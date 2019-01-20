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Стамбул намерен соединить обе стороны Босфора первым в мире трехэтажным тоннелем

Стамбул намерен соединить обе стороны Босфора первым в мире трехэтажным тоннелем
02:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Стамбуле построят первый в мире подземный трехэтажный тоннель.

Проект первого в мире трехэтажного подземного тоннеля утвержден к строительству под Босфором в Стамбуле.

Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

"Плановые изменения проекта первого в мире трехэтажного тоннеля были единодушно одобрены Стамбульским городским советом. Обе стороны Босфора будут соединены шестой ветвью - тоннелем, который будет использоваться колесным и рельсовым транспортом", - сообщили чиновники.

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Проект был впервые представлен в 2015 году, после чего он был усовершенствован.

Длина тоннеля составит 18 километров. По предварительным подсчетам, новый тоннель будут использовать ежедневно 6,5 млн человек.

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Турция, Стамбул, Тоннель, Босфор.
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