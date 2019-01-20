Стамбул намерен соединить обе стороны Босфора первым в мире трехэтажным тоннелем

Проект первого в мире трехэтажного подземного тоннеля утвержден к строительству под Босфором в Стамбуле.
Об этом сообщает телеканал CNN Turk.
"Плановые изменения проекта первого в мире трехэтажного тоннеля были единодушно одобрены Стамбульским городским советом. Обе стороны Босфора будут соединены шестой ветвью - тоннелем, который будет использоваться колесным и рельсовым транспортом", - сообщили чиновники.
Проект был впервые представлен в 2015 году, после чего он был усовершенствован.
Длина тоннеля составит 18 километров. По предварительным подсчетам, новый тоннель будут использовать ежедневно 6,5 млн человек.