Скачать
Понедельник, 21.01.2019
&quot;Мелочная месть&quot;: Арьев отреагировал на лишение Украины мест в комитетах ПАСЕ
Украину лишили мест в двух комитетах ПАСЕ
В Керченском проливе пылают два судна
В Керченском проливе пылают два судна
Джокович пробился в 1/4 финала Australian Open
Джокович пробился в 1/4 финала Australian Open
Лунное затмение 21 января 2019: пользователи сети спешат поделиться увиденным
Лунное затмение 21 января 2019: пользователи сети спешат поделиться увиденным

В Испании больше недели пытаются спасти упавшего в колодец маленького мальчика

Смотрите фото (3)
В Испании больше недели пытаются спасти упавшего в колодец маленького мальчика
17:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Испанском городе Тоталан спасатели более недели пытаются спасти 2-х летнего мальчика Юлена, который во время прогулки упал в колодец глубиной более 100 метров

В испанской провинции Малага, в городе Тоталан в воскресенье, 13 января, двухлетний мальчик по имени Юлен во время прогулки с родителями упал в узкое отверстие в колодце.

Как сообщается в зарубежных изданиях, ребенка пытаются вытащить из узкого колодца глубиной более чем в 100 метров, но операция по спасению затягивается.

Этой ночью спасатели в Испании планировали закончить бурение вертикального туннеля, но произошли новые трудности.

По информации, чем дальше специалисты копают, тем тверже становится почва. В связи с этим, процесс бурения замедлился и операция в вертикальной части туннеля проходит медленнее, чем планировалось.

Главный инженер Анхель Гарсия выразил надежду, что спасателям удастся найти мальчика на глубине около 70 метров. По его прогнозам, в течение суток вертикальный туннель должны закончить рыть. В таком случае, спасателям предстоит опуститься еще на 8 метров, а после того, пробурить горизонтальный туннель длиной около 4 метров.

Несмотря на то, что мальчик провалился в колодец еще в конце позапрошлой недели, родители и спасатели надеются, что он по-прежнему жив.

Напомним, в пещерном комплексе Тхам-Луанг в Таиланде с 23 июня были заблокированы 12 игроков детской футбольной команды и их тренер, которые отправились туда на экскурсию. Во время спасательной операции один таиландский спасатель погиб. 10 июля 2018 года спасателям удалось вытащить всех детей и тренера. Теперь пещера, из которой их спасли, может стать туристической достопримечательностью. Чиновник предположил, что людям со всего света, следившим за многодневной спасательной операцией, может быть интересно вживую взглянуть на пещеру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Испания, Колодец, Спасательная операция, Упал, Двухлетний мальчик, Мальчик упал в колодец, Колодец глубиной 100 метров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)
02 Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака
03 Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
04 Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
05 Погода на неделю: морозы будут усиливаться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.01 - 20.01)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Чего ожидать в феврале: синоптики рассказали о погоде в последний месяц зимы
Синоптики рассказали о погоде в феврале
Изумительная фотосессия голливудских звезд кино для известного журнала
Изумительная фотосессия голливудских звезд кино для известного журнала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь