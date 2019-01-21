В Испании больше недели пытаются спасти упавшего в колодец маленького мальчика

Новости мира: В Испанском городе Тоталан спасатели более недели пытаются спасти 2-х летнего мальчика Юлена, который во время прогулки упал в колодец глубиной более 100 метров

В испанской провинции Малага, в городе Тоталан в воскресенье, 13 января, двухлетний мальчик по имени Юлен во время прогулки с родителями упал в узкое отверстие в колодце.

Как сообщается в зарубежных изданиях, ребенка пытаются вытащить из узкого колодца глубиной более чем в 100 метров, но операция по спасению затягивается.

Этой ночью спасатели в Испании планировали закончить бурение вертикального туннеля, но произошли новые трудности.

По информации, чем дальше специалисты копают, тем тверже становится почва. В связи с этим, процесс бурения замедлился и операция в вертикальной части туннеля проходит медленнее, чем планировалось.

Главный инженер Анхель Гарсия выразил надежду, что спасателям удастся найти мальчика на глубине около 70 метров. По его прогнозам, в течение суток вертикальный туннель должны закончить рыть. В таком случае, спасателям предстоит опуститься еще на 8 метров, а после того, пробурить горизонтальный туннель длиной около 4 метров.

Несмотря на то, что мальчик провалился в колодец еще в конце позапрошлой недели, родители и спасатели надеются, что он по-прежнему жив.

Напомним, в пещерном комплексе Тхам-Луанг в Таиланде с 23 июня были заблокированы 12 игроков детской футбольной команды и их тренер, которые отправились туда на экскурсию. Во время спасательной операции один таиландский спасатель погиб. 10 июля 2018 года спасателям удалось вытащить всех детей и тренера. Теперь пещера, из которой их спасли, может стать туристической достопримечательностью. Чиновник предположил, что людям со всего света, следившим за многодневной спасательной операцией, может быть интересно вживую взглянуть на пещеру.