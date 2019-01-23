Скачать
Среда, 23.01.2019
Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
Итоги 22 января: кандидаты в президенты, столетие Соборности и корь атакует
Итоги 22 января: столетие Соборности и кандидаты в президенты
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open
Татьянин день 2019: лучшие идеи подарка
Татьянин день 2019: лучшие идеи подарка

В одном из самых загруженных аэропортов США приостанавливали полеты из-за дронов

В одном из самых загруженных аэропортов США приостанавливали полеты из-за дронов
09:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В международном аэропорту Ньюарк в американском Нью-Джерси приостанавливали полеты из-за беспилотников, которые были замечены возле частного аэропорта Тетерборо

Работа международного аэропорта Ньюарк в американском штате Нью-Джерси была временно приостановлена из-за сообщения о беспилотниках. Об этом сообщает ВВС.

"Полеты были отменены в Международном аэропорту Ньюарка в американском штате Нью-Джерси после того, как были замечены два дрона, пролетавших рядом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пилотов, который совершал полет из частного аэропорта Тетерборо, прилегающего к аэропорту Ньюарк, заметил дрон на расстоянии 9 м от своего самолета. Поэтому чиновники решили закрыть соседний аэропорт Ньюарк в качестве меры предосторожности.

Полиция задержала подозреваемых в запуске беспилотников вблизи аэропорта Гэтвик

Сейчас самолеты снова приземляются в Ньюарке, но запрет на взлеты самолетов действует.

Международный аэропорт Ньюарк Либерти занимает десятое место среди самых загруженных аэропортов Америки в целом и пятое место среди аэропортов страны по показателю объема международных авиаперевозок.

Как сообщалось ранее, 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик приостановил все полеты из-за сообщения о двух беспилотниках, которые летали на его территории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аэропорт, Нью-Джерси, Ньюарк, Дрон, Гатвик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поразительное оливковое платье: Кейт Миддлтон удивила шикарным образом
02 Татьянин день 2019: история праздника, традиции
03 Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
04 Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове
05 Алина Гросу опубликовала свои новые фото из чувственной фотосессии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа
Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа
Конгресс США запретил Трампу выходить из НАТО
Конгресс США запретил Трампу выходить из НАТО
Регина Тодоренко призналась, что пойдет к психологу
Регина Тодоренко призналась, что пойдет к психологу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь