В одном из самых загруженных аэропортов США приостанавливали полеты из-за дронов

Новости мира: В международном аэропорту Ньюарк в американском Нью-Джерси приостанавливали полеты из-за беспилотников, которые были замечены возле частного аэропорта Тетерборо

Работа международного аэропорта Ньюарк в американском штате Нью-Джерси была временно приостановлена из-за сообщения о беспилотниках. Об этом сообщает ВВС.

"Полеты были отменены в Международном аэропорту Ньюарка в американском штате Нью-Джерси после того, как были замечены два дрона, пролетавших рядом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пилотов, который совершал полет из частного аэропорта Тетерборо, прилегающего к аэропорту Ньюарк, заметил дрон на расстоянии 9 м от своего самолета. Поэтому чиновники решили закрыть соседний аэропорт Ньюарк в качестве меры предосторожности.

Сейчас самолеты снова приземляются в Ньюарке, но запрет на взлеты самолетов действует.

Международный аэропорт Ньюарк Либерти занимает десятое место среди самых загруженных аэропортов Америки в целом и пятое место среди аэропортов страны по показателю объема международных авиаперевозок.

Как сообщалось ранее, 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик приостановил все полеты из-за сообщения о двух беспилотниках, которые летали на его территории.