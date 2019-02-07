Исход предсказуем: Мужчина угрожал полиции Амстердама огнестрельным оружием

В Амстердаме на улице рядом со зданием центрального банка страны полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им огнестрельным оружием.
Об этом сообщает Reuters.
Местный телеканал AT5 опубликовал фотографии машин скорой помощи в районе происшествия. Со ссылкой на очевидцев журналисты сообщили, что во время перестрелки подозреваемого с полицией было произведено около 20 выстрелов.
#BREAKING Gunman dead, pedestrian injured after shooting near Netherlands Central Bank in #Amsterdam. pic.twitter.com/3tSlyN0SKn
— eSpaiNews - English (@eSpaiNewsEng) 6 февраля 2019 г.
Район, в котором произошла перестрелка, был оцеплен правоохранителями. О мотивах стрелявшего и о том, было ли это происшествие терактом, пока не сообщается.