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Четверг, 07.02.2019
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Исход предсказуем: Мужчина угрожал полиции Амстердама огнестрельным оружием

Исход предсказуем: Мужчина угрожал полиции Амстердама огнестрельным оружием
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Амстердаме стреляли у здания Центробанка, есть погибший.

В Амстердаме на улице рядом со зданием центрального банка страны полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им огнестрельным оружием.

Об этом сообщает Reuters.

Местный телеканал AT5 опубликовал фотографии машин скорой помощи в районе происшествия. Со ссылкой на очевидцев журналисты сообщили, что во время перестрелки подозреваемого с полицией было произведено около 20 выстрелов.

 

Район, в котором произошла перестрелка, был оцеплен правоохранителями. О мотивах стрелявшего и о том, было ли это происшествие терактом, пока не сообщается.

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Перестрелка, Амстердам, Нидерланды.
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