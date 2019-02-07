Число жертв обрушения многоэтажки в Стамбуле возросло

Новости мира: В результате обрушения жилого дома в Стамбуле, количество жертв возросло до десяти.

Количество погибших в результате обвала жилой многоэтажки в Стамбуле возросло до десяти. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на местные власти.

"Число погибших в результате обрушения здания в Стамбуле возросло до 10 после того, как было найдено еще несколько тел", - заявил губернатор города в четверг.

Как отмечается, 13 человек получили ранения. Губернатор добавил, что спасенные были немедленно отправлены в больницу. В настоящее время продолжается идентификация погибших.

Спасательно-поисковые операции продолжаются, спасатели просят жителей не создавать шума, чтобы была возможность услышать звуки живых людей под остатками здания. Жители семи зданий вокруг места обвала были эвакуированы по соображениям безопасности.