Госпродпотребслужба предотвратила ввоз зараженного салата в Украину

Новости мира: На таможенном посту в Украине задержали зараженный салат из Польши.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины груза салата листового весом 4,2 тонны из Польши.

Как сообщила пресс-служба ведомства, груз был заражен карантинным на территории Украины организмом - западным цветочным трипсом. Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженный груз при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту "Тернополь-центральный" в Тернопольской области.

По информации ведомства, зараженный груз поступил из Польши. С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Польшу ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Напоминаем, Еврокомиссия начала расследование в отношении попадания на рынки государств членов Евросоюза мяса с бойни Мазовецкого воеводства Республики Польши, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.