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Северная Македония: Объявлена дата проведения президентских выборов

Северная Македония: Объявлена дата проведения президентских выборов
23:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Подписан указ о проведении президентских выборов 21 апреля в Северной Македонии.

Спикер парламента Македонии объявил о проведении президентских выборов 21 апреля. Об этом сообщает Miami Herald.

"Спикер парламента Македонии подписал указ об объявлении президентских выборов 21 апреля", - говорится в сообщении.

Президент Георгий Иванов отбывает свой второй и последний пятилетний срок в должности, который заканчивается 12 мая. Следующий президент будет главой государства переименованного в Северную Македонию после сделки с Грецией, которая окончила 27-летний спор относительно названии этой страны.

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Президент в Македонии - это в основном церемониальная должность. Чтобы быть избранным в первом туре, кандидату необходимо обеспечить поддержку больше половины от общего числа зарегистрированных избирателей. Парламент Македонии 11 января поддержал переименование страны.

Соответствующее соглашение с Грецией было подписано в июне 2018 года. Эта договоренность между странами была одним из главных условий для начала переговоров по вступлению Македонии в ЕС и НАТО.

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Выборы, Президент, Спикер парламента, Северная Македония.
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