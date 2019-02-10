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В Германии второй день митингуют "желтые жилеты"

В Германии второй день митингуют &quot;желтые жилеты&quot;
00:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: На Берлинале протестное движение выдвигает требования, выступая за "достойную оплату труда в кинотеатрах".

В Германии второй день продолжаются митинги "желтых жилетов" перед основными площадками Берлинского кинофестиваля. В субботу, несмотря на проливной дождь, более 50 работников кинотеатров расположились в районе Берлинале Паласт, где находятся основные площадки Берлинале. На место также прибыли дополнительные силы полиции, обеспечивающие безопасность.

Участники протестного движения выдвигают те же требования, что и накануне, выступая за "достойную оплату труда в кинотеатрах", увеличение почасовой зарплаты работников кинотеатров. Участники митинга надели желтые жилеты и привлекают к себе внимание криками и свистом. Из резолюции протестующих, следует, что они требуют увеличения почасовой зарплаты с 9,19 евро до 12,63 евро.

"90 процентов работников, которые продают билеты, попкорн, помогают посетителям с навигацией, открывают и закрывают кинозалы, заняты частично, и только 10 процентов - на полную ставку. С 2015 года минимальная ставка почасовой заработной платы не пересматривалась. Хотя согласно данным федерального германского правительства, это должно произойти" - отмечается в документе.

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Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года. Его главный приз - "Золотой медведь".

Киносмотр знаменит тем, что представляет преимущественно авторское и независимое кино, отражающее политическую и социальную повестку. 69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

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Германия, Кинофестиваль, Митинг, Красная дорожка, Берлинал, Желтые жилеты.
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