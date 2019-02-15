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В Варшаве договорились в 7 сферах нести мир на Ближний Восток

В Варшаве договорились в 7 сферах нести мир на Ближний Восток
10:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На конференции в Варшаве приняли план действий для достижения мира на Ближнем Востоке.

На ближневосточной конференции, состоявшейся в Варшаве 13-14 февраля, достигнута договоренность о создании семи рабочих групп, которые будут заниматься достижением мира в этом регионе.

Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Польши Яцека Чапутовича и госсекретаря США Майка Помпео, сообщает корреспондент.

"Будут созданы семь рабочих групп, задачей которых будет работа над конкретными решениями в семи сферах. Это борьба с терроризмом и его нелегальным финансированием, ограничение развития ракетного оружия и его распространения, безопасность на море и в воздухе, кибербезопасность, энергетическая безопасность, гуманитарные вопросы и беженцы, а также бесправные задержания и права человека", - говорится в заявлении.

Глава МИД в Варшаве поднимал вопрос киберугрозы со стороны РФ

Группы будут встречаться в рабочем режиме по всему миру и будут действовать относительно реализации общих интересов международного сообщества, касающихся строительства мира и безопасности в регионе.

Как отмечалось, в варшавской ближневосточной конференции приняли участие официальные представители более 60 стран. Украину на конференции представлял глава МИД Павел Климкин, выступивший с докладом о кибербезопасности и информационных войнах.

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Все по теме:

США, Польша, Майк Помпео, Яцек Чапутович, Ближневосточная конференция.
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