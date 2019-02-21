В Германии будут бороться с расточительством продуктов питания

Новости мира: Германия решила принять меры, чтобы к 2030 году сократить объем продовольствия, которое выбрасывается, вдвое.

В ФРГ ежегодно выбрасывают 11 миллионов тонн продовольствия. Правительство страны решило принять меры, чтобы к 2030 году сократить этот объем как минимум вдвое.

В среду, 20 февраля, немецкое правительство одобрило предложенную программу министерства продовольствия и сельского хозяйства, целью которой является добиться более бережного отношения немцев к продуктам, сообщает DW.

Вместе с тем принимать, как во Франции специальный закон, обязывающий супермаркеты отдавать непроданные пищевые товары благотворительным организациям, в Германии не будут.

В профильном министерстве поясняют, что в этом нет необходимости, поскольку в Германии такая практика уже давно и успешно применяется. Ежегодно немецкие благотворительные организации, по данным ведомства, получают от почти 30 тысяч супермаркетов более 260 тысяч тонн продуктов питания, которые они раздают бедным.

Среди прочего новая программа немецкого правительства предусматривает введение мелких упаковок, чтобы сделать возможными более частые доставки пищевых продуктов в супермаркеты.

Также министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ настоятельно рекомендует потребителям перед походом в магазин составлять список необходимых покупок и не ходить за продуктами "на пустой желудок".