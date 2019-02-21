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В Германии будут бороться с расточительством продуктов питания

В Германии будут бороться с расточительством продуктов питания
06:09 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Германия решила принять меры, чтобы к 2030 году сократить объем продовольствия, которое выбрасывается, вдвое.

В ФРГ ежегодно выбрасывают 11 миллионов тонн продовольствия. Правительство страны решило принять меры, чтобы к 2030 году сократить этот объем как минимум вдвое.

В среду, 20 февраля, немецкое правительство одобрило предложенную программу министерства продовольствия и сельского хозяйства, целью которой является добиться более бережного отношения немцев к продуктам, сообщает DW.

Вместе с тем принимать, как во Франции специальный закон, обязывающий супермаркеты отдавать непроданные пищевые товары благотворительным организациям, в Германии не будут.

В профильном министерстве поясняют, что в этом нет необходимости, поскольку в Германии такая практика уже давно и успешно применяется. Ежегодно немецкие благотворительные организации, по данным ведомства, получают от почти 30 тысяч супермаркетов более 260 тысяч тонн продуктов питания, которые они раздают бедным.

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Среди прочего новая программа немецкого правительства предусматривает введение мелких упаковок, чтобы сделать возможными более частые доставки пищевых продуктов в супермаркеты.

Также министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ настоятельно рекомендует потребителям перед походом в магазин составлять список необходимых покупок и не ходить за продуктами "на пустой желудок".

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Германия, ФРГ, Пища, Продукты, Еда, Продовольствие.
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