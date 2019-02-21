Еще одна стран ратифицировала Протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО

Новости мира: Болгария большинством голосов проголосовала за ратификацию Протокола о присоединении Республики Северная Македония к НАТО.

Болгарский парламент ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает Vesti.bg.

За соответствующее решение проголосовали 140 депутатов, лишь один воздержался. Против ратификации не высказался ни один член парламента.

"Присоединение Республики Северная Македония в НАТО важно для стабильности региона. Добро пожаловать к нам, поздравляем братьев и сестер", - заявил председатель Национального комитета обороны Болгарии Константин Попов.

Таким образом, Болгария стала уже третьей страной-членом НАТО, которая ратифицировала соответствующий протокол. До того это сделали Словения и Греция. После ратификации всеми членами Альянса Северная Македония полноценно станет членом НАТО.

Напомним, после распада Югославии в 1990-х годах Македония вошла в ООН под официальным названием Бывшая Югославская Республика Македония. При этом в конституции страны было указано название "Республика Македония".

Против этого выступала Греция, потому что в ее составе есть одноименный регион. 12 июня 2018 года главы правительств Греции и Македонии договорились о новом названии балканской страны.

Соответствующее соглашение подписали премьер-министр Македонии Зоран Заев и премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

На референдуме 30 сентября избиратели в Македонии большинством голосов поддержали план переименования страны. 13 февраля 2019 страна официально сменила название и стала Республикой Северная Македония. Исторический спор между Скопье и Афинами был главной преградой на пути Македонии к вступлению в Европейский Союз и НАТО.