Новости мира: Действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил о необходимости улучшения сотрудничества с Россией.

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон выступил с заявлением о необходимости хороших отношений с Россией, особенно на фоне «неопределенного будущего» Европейской союза.

Игорь Додон в интервью Associated Press отметил, что Молдова находится в прямой энергетической и экспортной зависимости от Российской Федерации, кроме этого, на территории Молдовы существует замороженный конфликт в управляемом Россией Приднестровье.

Накануне (24 февраля — ред.) парламентских выборов в Молдове Додон отметил, что его страна нуждается в российском рынке для экспорта продукции и энергоресурсов. Он добавил, что необходимо не забывать о «500 тысячах граждан Молдовы в РФ».

Стоит отметить, что Молдова осуществляет 70% экспорта в ЕС, но, по словам Додона, в нем нет уверенности относительно будущего и путей развития ЕС.

"Я не знаю, что будет с ЕС через 10-15 лет. Почему мы должны устанавливать цели и давать обещания?", - заявил Додон, отмечая грядущий Brexit и активизацию евроскептиков в некоторых странах Евросоюза.