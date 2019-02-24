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Запрет гумпомощи в Венесуэле: ЕС обратился к режиму Мадуро

Запрет гумпомощи в Венесуэле: ЕС обратился к режиму Мадуро
15:52 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: ЕС призвал Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь в Венесуэлу.

Европейский союз призывает режим Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Отказ режима признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию ведет к эскалации напряженности. Поступают тревожные сообщения о беспорядках, актах насилия и росте числа жертв, особенно в приграничных районах и среди коренного населения – пемонов", - говорится в заявлении.

ЕС призывает не применять вооруженные группы для устрашения гражданских лиц и депутатов, которые мобилизовались для распределения помощи.

"Истоки продолжающегося кризиса в Венесуэле являются политическими и институциональными, поэтому решение может быть только политическим. Мы вновь заявляем о нашем решительном неприятии и осуждении насилия и любых инициатив, которые могут еще больше дестабилизировать регион", - отмечается в заявлении.

Брюссель вновь призвал к проведению заслуживающих доверия президентских выборов и заявил, что готов поддержать этот процесс через Международную контактную группу.

Напомним, правительство Венесуэлы несколько дней назад распорядилось закрыть границу с Колумбией и Бразилией, чтобы не допустить поставок гуманитарной помощи.

Три грузовика с гуманитарной помощью из четырех, прибывших на границу с Венесуэлой в колумбийской Кукуте, сожгли на венесуэльской части международного моста имени Сантандера. 

По данным издания, в результате действий венесуэльской полиции при поджоге пострадали около 15 человек.

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ЕС, Венесуэла, Николас Мадуро, Федерика Могерини.
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