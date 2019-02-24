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Власти Германии могут упростить механизмы депортации

Власти Германии могут упростить механизмы депортации
22:45 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Германия может упростить правила депортации на фоне неутешительной статистики по итогам 2018 года.

Из-за различных причин и уловок почти половина лиц, которые подлежали депортации из Германии в прошлом году действительно покинули страну.

Неутешительную статистику приводит Bild am Sonntag.

«Около 57 тыс мигрантов и отвергнутых просителей убежища должны были быть депортированы в прошлом году, но это удалось сделать только в 26 114 случаях», - констатирует таблоид.

Таким образом, более чем каждый второй смог остаться в ФРГ. В частности, в 7 тыс. случаев высылка на родину не была осуществлена, потому что депортируемые не были найдены, были больны или не имели документов. 3220 репатриантов пришлось оставить (временно) «из-за активного пассивного сопротивления».

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер назвал такое положение дел «неприемлемым». Он намерен инициировать так называемый «закон о законном возвращении», который должен упростить депортацию. В законе будет предусмотрено, помимо прочего, предварительное содержание под стражей вплоть до депортации преступников, лиц, подозреваемых в терроризме, и лиц, намеренно скрывающих личность. Для правонарушителей, которые не могут быть депортированы, предусмотрены электронные ограничители для ног, ограничения передвижения и обязательства по регулярной отчетности в полиции. В апреле Зеехофер хочет представить законопроект в правительстве.

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Мигранты, Германия, ЕС, Беженцы, Депортация.
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