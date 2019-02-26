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ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси

ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси
03:45 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: ЕС продлил эмбарго на вооружение для Беларуси и санкции против 4 человек.

Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер против Беларуси на один год до 28 февраля 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета.

"Эти меры включают эмбарго на оружие и оборудование, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет путешествий для четырех человек в связи с нерасследованными исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах" , - говорится в сообщении.

Совет также продлил исключение из ограничительных мер, позволяющее экспортировать оборудования для биатлона и ограниченное количество специальных спортивных ружей и спортивных пистолетов в Беларусь.

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Ограничительные меры в отношении Беларуси были впервые введены в 2004 году в ответ на исчезновение четырех упомянутых выше лиц. Позже были применены дополнительные ограничительные меры против тех, кто принимал участие в нарушении международных стандартов на выборах и прав человека, а также в борьбе с гражданским обществом и демократической оппозицией.

15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение об отмене ограничительных мер против 170 человек и четырех компаний, сохранив эмбарго на вооружение и санкции против четырех человек.

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ЕС, Беларусь, Санкции, Эмбарго.
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