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Наблюдатели признали демократичность выборов в Молдове

Наблюдатели признали демократичность выборов в Молдове
14:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Выборы в Молдове прошли в спокойной обстановке, сигналы об использовании админресурсов требуют анализа.

Парламентские выборы в Молдавии прошли в соответствии с законодательством, считают в Международной миссии наблюдателей Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

"Голосование прошло под эффективным и прозрачным контролем со стороны ЦИК, а окружные избирательные советы делали свою работу профессионально", - сказал заместитель главы миссии Боско Ненежич (Bosko Nenezic) во вторник на презентации предварительных выводов о ходе избирательного процесса.

"Выборы впервые прошли по смешанной системе, которая была утверждена в отсутствие политического консенсуса, а также на фоне серьезной критики со стороны молдавского общества и партнеров по развитию", - отметил он.

Выборы в Молдове: Окончательные результаты

По его словам, парламентские выборы "прошли в целом в спокойной обстановке, с соблюдением обязательных процедур со стороны ответственных органов".

Глава миссии Дритан Таулла (Dritan Taulla) напомнил, что "выборам предшествовала интенсивная избирательная кампания, изобилующая взаимными обвинениями участников, а также жалобами на нарушения, поданными в ЦИК и окружные советы".

"Поступали сигналы о чрезмерном использовании административных ресурсов, участии третьих лиц в процессе, попытках подкупа избирателей. Довольно многочисленны случаи, касающиеся оказания давления и угроз в адрес избирателей. Однако необходимо учитывать, что из-за введения новой системы выборов 24 февраля происходил 51 отдельный избирательный процесс. И, исходя, из полученных данных, случаи угроз разнились в зависимости от округов. Поэтому оценка степени их влияния требует времени и более глубокого анализа", - сказал он.

Комментируя вопрос о свободе и демократичности выборов, он отметил, что "демократия не измеряется в цифрах, точно так же нельзя судить о выборах исключительно в белых или черных тонах".

Выборы в Молдове: ЕС принял во внимание информацию о нарушениях

"Процесс еще не завершился, он продолжается. Миссия пробудет в Молдавии до конца марта, и только затем представит окончательный отчет о выборах", - подчеркнул Д.Таулла.

По итогам выборов, в новом парламенте Молдавии будут представлены четыре партии. Пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте, правящая сейчас Демократическая партия - 30 депутатских мандатов, проевропейский блок ACUM - 26 депутатов, Партия Шора - семь мест в парламенте. Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.

Президент Молдовы не исключает возможности проведения досрочных выборов

При этом создание коалиции представляется маловероятным, так как все партии имеют принципиальные идеологические разногласия. Если им не удастся договориться относительно формирования правительства, не исключены досрочные выборы.

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Молдова, ENEMO, Выборы в Молдове, ЦИК Молдовы.
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