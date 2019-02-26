Наблюдатели признали демократичность выборов в Молдове

Новости мира: Выборы в Молдове прошли в спокойной обстановке, сигналы об использовании админресурсов требуют анализа.

Парламентские выборы в Молдавии прошли в соответствии с законодательством, считают в Международной миссии наблюдателей Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

"Голосование прошло под эффективным и прозрачным контролем со стороны ЦИК, а окружные избирательные советы делали свою работу профессионально", - сказал заместитель главы миссии Боско Ненежич (Bosko Nenezic) во вторник на презентации предварительных выводов о ходе избирательного процесса.

"Выборы впервые прошли по смешанной системе, которая была утверждена в отсутствие политического консенсуса, а также на фоне серьезной критики со стороны молдавского общества и партнеров по развитию", - отметил он.

По его словам, парламентские выборы "прошли в целом в спокойной обстановке, с соблюдением обязательных процедур со стороны ответственных органов".

Глава миссии Дритан Таулла (Dritan Taulla) напомнил, что "выборам предшествовала интенсивная избирательная кампания, изобилующая взаимными обвинениями участников, а также жалобами на нарушения, поданными в ЦИК и окружные советы".

"Поступали сигналы о чрезмерном использовании административных ресурсов, участии третьих лиц в процессе, попытках подкупа избирателей. Довольно многочисленны случаи, касающиеся оказания давления и угроз в адрес избирателей. Однако необходимо учитывать, что из-за введения новой системы выборов 24 февраля происходил 51 отдельный избирательный процесс. И, исходя, из полученных данных, случаи угроз разнились в зависимости от округов. Поэтому оценка степени их влияния требует времени и более глубокого анализа", - сказал он.

Комментируя вопрос о свободе и демократичности выборов, он отметил, что "демократия не измеряется в цифрах, точно так же нельзя судить о выборах исключительно в белых или черных тонах".

"Процесс еще не завершился, он продолжается. Миссия пробудет в Молдавии до конца марта, и только затем представит окончательный отчет о выборах", - подчеркнул Д.Таулла.

По итогам выборов, в новом парламенте Молдавии будут представлены четыре партии. Пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте, правящая сейчас Демократическая партия - 30 депутатских мандатов, проевропейский блок ACUM - 26 депутатов, Партия Шора - семь мест в парламенте. Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.

При этом создание коалиции представляется маловероятным, так как все партии имеют принципиальные идеологические разногласия. Если им не удастся договориться относительно формирования правительства, не исключены досрочные выборы.