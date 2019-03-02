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В аэропорту Лондона ночью приостановливали полеты

В аэропорту Лондона ночью приостановливали полеты
07:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Аэропорт Лондона приостановил все полеты из-за инцидента с самолетом.

В лондонском аэропорту Станстед приостановили все полеты из-за инцидента с самолетом. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Twitter.

"Полеты временно приостановлены из-за инцидента с самолетом на взлетно-посадочной полосе. Ее полет не состоялся из-за возможной проблемы с двигателем", - говорится в сообщении.

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Пассажиров из воздушного судна, направлявшегося в Вену, пришлось эвакуировать. Данных о пострадавших нет. Поврежденный самолета забрали со взлетно-посадочной полосы. Полеты возобновились около трех часов назад.

Напоминаем, с 15 марта возобновляется авиамаршрут Киев - Львов - Ужгород, пока что самолеты будут совершать один рейс в неделю.

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Аэропорт, Лондон, Работа остановилась, Станстеп.
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