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Посольство РФ в Британии готово встретится с сыном жертвы "Новичка"

Посольство РФ в Британии готово встретится с сыном жертвы "Новичка"
09:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: Посольство России в Британии после того, как сын погибшей от "Новичка" Дон Стерджесс опубликовал письмо к президенту РФ, заявило о готовности встретится с ним.

Посольство России в Великобритании заявило о готовности встретиться с Эваном Хоупом, сыном Дон Стерджесс, которая умерла после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Сообщается, что такой ответ дал пресс-секретарь посольства после того, как Эван Хоуп опубликовал открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину.

В посольстве сообщили, что намерены послать Эвану Хоупу доклад "Солсбери: вопросы без ответов", подготовленное к годовщине инцидента в Солсбери. Отмечается, что в нем указано все, что на данный момент известно России по поводу этого случая.

Посольство также заявило, что готово встретиться с родственником жертвы для того, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно официальной позиции России.

Отмечается, что посольство России в Великобритании никак не ответило на призыв Хоупа к президенту России Владимиру Путину позволить британской полиции допросить подозреваемых в преступлении.

Сын жертвы "Новичка" опубликовал письмо, адресованное Путину

Напомним, 30 июня, произошло отравление "Новичком" двух человек в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей 44-летняя Дон Стерджес умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил. Дон умерла после распыления отравляющего вещества "Новичок" - замаскированного под духи - на ее запястье.

Ранее сообщалось, что советский ученый Вил Мирзаянов, который участвовал в создании химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия "Новичок", объяснил, почему бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не погибли. Судя по опубликованной схеме флакончика, который использовали террористы, внутри флакончика наверху находился изолированный отсек, где, по словам английских специалистов, находился новичок. 

По его мнению, для безопасного провоза флакончика был использован вариант бинарного оружия. Т.е. в верхней изолированной части флакончика находился один из компонентов для экспрессного синтеза "Новичка", а не чистый агент. Перед разбрызгиванием нужно было протолкнуть иглу через этот изолированный отсек и несколько раз встряхивать флакончик для полного и быстрого синтеза новичка. Видимо, второпях террорист не стал встряхивать многократно флакончик, да и температура воздуха была в этот день низкой, что привело к созданию во флакончике на это время низкой концентрации новичка. Таким образом на дверную ручку была нанесена отностительно низкая, т.е. нелетальная концентрация новичка.

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Все по теме:

Владимир Путин, Сын, Письмо, Посольство РФ в Британии, Отравление в Эймсбери, Дон Стерджесс, Отравление Скрипалей в Солсбери.
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