Гданьск выбрал нового мэра вместо Павла Адамовича

Новости мира: В Польше на выборах мэра Гданьска побеждает Александра Дулькевич, и. о. мэра и экс-заместитель мэра города Павла Адамовича.

На досрочных выборах мэра Гданьска, которые произошли после убийства Павла Адамовича в январе, по предварительным результатам, победила исполняющая обязанности мэра Александра Дулькевич.

Бывшая заместительница Адамовича по вопросам экономической политики победила в первом туре с поддержкой 82% избирателей, сообщает RMF 24.

Окончательный результат голосования обнародуют около 10 утра в понедельник. Однако уже сейчас все говорит о том, что Дулькевич, 39-летняя юристка и городская чиновница, победила 51-летнего режиссера документальных фильмов Гжегожа Брауна и 46-летнего католического активиста и строительного предпринимателя Марека Скибу.

По неофициальным данным большинства избирательных комиссий, участие в досрочных выборах мэра в воскресенье приняли 48% избирателей.

Александра Дулькевич в предвыборной кампании утверждала, что не станет "вторым Павлом Адамовичем", но продолжит его миссию. Она обещала повысить безопасность дорожного движения, открывать новые детсады, развивать инфраструктуру города.

Напомним, 13 января Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича. Нападавший якобы мстил за безосновательный срок в тюрьме. Врачи не смогли спасти жизнь мэра, и 14 января Адамович умер.

Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. В ноябре прошлого года он был переизбран на новый срок.