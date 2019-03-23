Экспертиза не подтвердила отравление свидетельницы по делу Берлускони

Новости мира: Две экспертизы, проведенные после смерти 33-летней бывшей модели Иман Фадиль, проходившей свидетельницей по делу Сильвио Берлускони, не подтвердили отравление.

Два итальянских экспертных учреждения – Институт физики Государственного университета и ARPA в Милане после проведения посмертных экспертиз не выявила в теле 33-летней бывшей модели Иман Фадиль, проходившей свидетельницей по делу Сильвио Берлускони, следов радиоактивных веществ.

По предварительной информации, следователи ждут результатов еще одной экспертизы, котрую проводит исследовательский ядерный центр (ENAC) в Кассачи, где исследуют ткани внутренних органов Фадил.

Как сообщает агентство ANSA, на экспертизу 21 марта брали образцы печени и почек. Их поместили в специальный контейнер и отправили на исследования.

Бывшая модель проходила свидетельницей на суде по "делу Руби", дав показания о развратных вечеринках на вилле Сильвио Берлускони. Ее показания легли в основу обвинения против Берлускони и его окружения о вовлечении женщин в проституцию.

Напомним, 29 января 2019 года Фадиль госпитализировали с жалобами на боли в животе. Отмечается, что она боялась того, что ее могли убить. Последний месяц И.Фадиль провела в мучениях: незадолго до смерти у нее отказали все органы. Информация о смерти модели появилась 16 марта. Берлускони, узнав о смерти женщины, сказал, что никогда не был знаком с ней. Итальянские СМИ сообщали, что Фадил могла умереть от отравления радиоактивными веществами.