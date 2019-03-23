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Британцы собрались на марш с требованием референдума по Brexit

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Британцы собрались на марш с требованием референдума по Brexit
15:25 Сб, 23 Март 2019 Телеграф

Новости мира: Сторонники членства Великобритании в ЕС проводят в Лондоне марш с требованием второго референдума.

В Лондоне в субботу проходит марш сторонников проведения второго референдума для принятия решения касательно Brexit, передают британские СМИ.

Организаторы марша от улицы Парк-Лейн до британского парламента, активисты группы Peolple`s Vote, ранее заявляли о намерении объединить как сторонников Brexit, так и его противников. Акция под лозунгом «Предоставьте сделку по Brexit народу» проходит с одной единственной целью: предоставить народу Великобритании последнее слово. Как отмечают местные СМИ, большинство участников акции поддерживают сохранение членства Великобритании в Евросоюзе.

Отмечается, что к протестующим присоединятся британские политики, ожидаются мэр Лондона Садик Хан, первый премьер Шотландии Никола Стерджен и другие.

В прошлом году аналогичные акции протеста собрали около 700 тыс. участников.

Напомним, на следующей неделе состоится еще одно голосование по сделке премьера Терезы Мэй с ЕС, но только в том случае, если глава британского правительства увидит готовность парламента за нее проголосовать.

Мэй может отказаться выносить в третий раз голосование по соглашению о Brexit

В случае успешного голосования Великобритания официально покинет ЕС 22 мая, в ином случае Тереза Мэй будет вынуждена 12 апреля принять решение касательно дальнейшего развития событий. Великобритания может выбрать один из трех вариантов: попросить отсрочки у ЕС, выйти из ЕС без соглашения (т. н. «жесткий Brexit») или прекратить действие 50й статьи Лиссабонского договора, по которой Великобритания и начала процесс выхода из ЕС.

Ранее сообщалось, в Британии петиция за отказ страны от Brexit набрала уже 4 млн подписей.

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Великобритания, Лондон, Референдум, Марш, Brexit.
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