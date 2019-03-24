Столтенберг поприветствовал победу над ИГИЛ в Сирии

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал победу над террористической группировкой ИГИЛ в Сирии.
Об этом он написал в Twitter.
"Освобождение оставшейся территории, удерживаемой ИГИЛ, является выдающимся достижением глобальной коалиции. НАТО остается приверженным нашей общей борьбе с терроризмом", - написал Столтенберг.
The liberation of the last territory held by ISIS/Daesh is a remarkable achievement of the Global @coalition. #NATO remains committed to our common fight against terrorism.
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 23 марта 2019 г.
В субботу поддерживаемые США Сирийские демократические силы заявили о вытеснении ИГИЛ с последней контролируемой ею территории Багуз в Сирии.
Сирийские демократические силы несколько недель вели борьбу за Багуз в районе иракской границы.
Как сообщалось, Белый дом утверждает, что территория под контролем боевиков ИГИЛ в Сирии ликвидирована на 100%.