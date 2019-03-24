Столтенберг поприветствовал победу над ИГИЛ в Сирии

Новости мира: Генсек НАТО назвал победу над ИГИЛ в Сирии - выдающимся достижением коалиции.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал победу над террористической группировкой ИГИЛ в Сирии.

Об этом он написал в Twitter.

"Освобождение оставшейся территории, удерживаемой ИГИЛ, является выдающимся достижением глобальной коалиции. НАТО остается приверженным нашей общей борьбе с терроризмом", - написал Столтенберг.

The liberation of the last territory held by ISIS/Daesh is a remarkable achievement of the Global @coalition. #NATO remains committed to our common fight against terrorism. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 23 марта 2019 г.

В субботу поддерживаемые США Сирийские демократические силы заявили о вытеснении ИГИЛ с последней контролируемой ею территории Багуз в Сирии.

Сирийские демократические силы несколько недель вели борьбу за Багуз в районе иракской границы.

Как сообщалось, Белый дом утверждает, что территория под контролем боевиков ИГИЛ в Сирии ликвидирована на 100%.