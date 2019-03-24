В Финляндии мужчина пытался с кулаками напасть на главу МИД Сойни

Новости мира: В финнском городе Вантаа, где на базаре политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент, произошла попытка нападения на главу МИД Тиммо Сойни.

В Финляндии на базаре в городе Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед парламентскими выборами, мужчина попытался совершить нападение на министра иностранных дел страны Тимо Сойни.

Как сообщают местные СМИ, на нападавшем была одежда с символикой движения "Солдаты Одина", которое выступает за более жесткую миграционную политику.

По словам главы МИД Финляндии, неизвестный мужчина попытался ударить его, но нападавшего остановила охрана мероприятия. В газете Iltalehti писалось, что нападающий назвал Сойни "предателем родины".

Отмечается, что после неудачной попытки нападения, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни продолжил свое выступление перед избирателями.

Напомним, 13 января во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям неизвестный ворвался на сцену и несколько раз ранил мэра Гданська Павла Адамовича ножом. Нападение совершил 27-летний мужчина, который под видом представителя СМИ беспрепятственно вышел на сцену и нанес мэру минимум два удара ножом в область сердца. Он был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был якобы несправедливо заключенный по вине оппозиционной партии "Гражданская платформа", членом которой был Адамович. От полученных ножевых ранений мэр скончался через несколько дней.