Украине дадут полмиллиона евро на гумпроекты

Новости мира: Глава МИД Люксембурга объявил о передачи полумиллиона евро помощи для реализации гуманитарных проектов в Украине.

Министр иностранных дел Люксембурга сообщил о планах выделить 500 тысяч евро Украине для развития и поддержки гуманитарных проектов. Ранее уже было перечислено 2,5 млн. евро материальной помощи. Такая финансовая поддержка стран предоставляется благодаря ЮНИСЕФ и Красному кресту.

Жан Ассельборн уверяет, что страна, которую он представляет, как и весь Евросоюз, поддерживает территориальную целостность Украины, ее независимость и суверенитет. А также обратил внимание на необходимость освободить заключенных и пленных украинских солдат. По словам дипломата, независимо от предстоящих выборов, украинским чиновникам не стоит игнорировать вопрос сохранения курса реформ. От этого зависит развитие страны.

Министр Жан Ассельборн добавил, что подобную финансовую поддержку другим странам они оказывают для решения вопросов образования, защиты детей и помощи гражданам, попавшим в трудные социальные обстоятельства.