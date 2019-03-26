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В правительстве Болгарии новые отставки из-за скандала с недвижимостью

В правительстве Болгарии новые отставки из-за скандала с недвижимостью
16:16 Вт, 26 Март 2019 Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: В Болгарии из-за скандала с недвижимостью подали в отставку еще двое чиновников.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял отставку заместителей министров энергетики и молодежи и спорта в связи со скандалом с заниженными ценами на недвижимость топ-политиков.

Об этом сообщает болгарский телеканал Nova.

В частности, в отставку подал заместитель министра энергетики Красимир Пырванов. Такое решение он принял на следующий день после того, как стало известно, что он является владельцем квартиры, приобретенной по цене значительно ниже рыночной. В частности, в его собственности находится квартира в Софии площадью 149 м², которую он купил по цене 616 евро за м².

Подала в отставку и заместитель министра молодежи и спорта Ваня Колева, хотя и утверждала, что приобрела свою квартиру по рыночной цене и даже брала кредит на ее покупку

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Ранее стало известно, что ряд влиятельных политиков из правящей партии ГЕРБ оказались втянутыми в скандал с занижением стоимости элитного жилья.

23 марта в связи со скандалом подала в отставку министр юстиции Цецка Цачева. Цачева – владелица квартиры площадью 200 м² в престижном районе Софии, приобретенной по цене значительно ниже рыночной. Сама Цачева утверждает, что квартиру приобрела вполне легально, после того как увидела строительные работы на месте будущего дома и сконтактировала с застройщиком.

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Недвижимость, Болгария, Скандал, Борис Борисов.
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