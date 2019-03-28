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Трое членов французского правительства покидают свои посты

Трое членов французского правительства покидают свои посты
01:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Правительство Франции покидают трое членов, в связи с участием в выборах.

Сразу трое членов французского правительства уходят со своих постов в связи с планами участвовать в выборах, сообщает в среду французское радио со ссылкой на Елисейский дворец.

Правительство покидает министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, госсекретарь по вопросам цифровых технологий при министерстве экономики и финансов Мунир Мажуби и официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво, работающий в ранге госсекретаря при премьере.

По данным местных СМИ, уход Н.Луазо связан с ее участием от партии "Вперед, Республика!" в выборах в Европарламент, которые пройдут 26 мая. В свою очередь Б.Гриво и М.Мажуби являются потенциальными кандидатами от партии "Вперед, Республика" на пост мэра Парижа. М.Мажуби сообщил, что решение об отставке было принято после обсуждений с президентом и премьером страны.

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"Быть членом правительства, это очень серьезная вещь. Мы в него входим и выходим из него после длительных обсуждений с президентом страны и премьером", - сказал М.Мажуби французской радиостанции "Франс-энфо".

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Правительство, Франция, Выборы, Покинули пост, Уволились.
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