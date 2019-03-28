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Четверг, 28.03.2019
Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
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Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit

Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
05:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Парламент Великобритании вынес на голосование восемь предложений Brexit, проголосовав против всех.

Палата общин Великобритании проголосовала против всех альтернативных вариантов Brexit, предложенных различными партиями и политическими группами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу вынес на голосование восемь предложений, альтернативных соглашению о выходе Великобритании из состава Евросоюза, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Еврокомиссией в ноябре 2018 года. Депутатам выдали листок, в котором им предлагалось проставить "да" или "нет" напротив каждой из восьми функций. Депутаты же не поддержали ни "Brexit без соглашения", ни вариант "Норвегия +", что предусматривает сохранение членства в едином европейском рынке, ни предложение относительно нового референдума.

Больше всего голосов собрали предложения о том, чтобы вынести любое соглашение с ЕС на референдум (268 голосов), о таможенном союзе с ЕС (264 голоса) и предложение оппозиционной Лейбористской партии о таможенном союзе при тесном сотрудничестве с ЕС на других направлениях (237 голосов). Палата планирует продолжить поиски приемлемого для большинства варианта Brexit в понедельник.

Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет с поста до следующего этапа переговоров по Brexit, если парламент с третьей попытки примет соглашение.

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Все по теме:

Великобритания, Британия, Палата общин, Тереза Мэй, Brexit.
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