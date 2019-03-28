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Вопреки эмбарго: Германия продаст оружие Саудовской Аравии

Вопреки эмбарго: Германия продаст оружие Саудовской Аравии
14:14 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Германия утвердила продажу оружия саудитам на 400 млн евро, несмотря на эмбарго.

Правительство Германии одобрило поставки вооружений поддерживаемым Саудовской Аравией силам в Йемене на сумму около 400 млн евро, несмотря на частичный запрет на экспорт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Депутат от партии "Зеленых" Омид Нурипур подал запрос в правительство по поставкам вооружения, и ему ответили, что было выдано 208 разрешений.

Немецкое правительство согласилось запретить продажу вооружений странам, которые участвуют в конфликте в Йемене, в марте 2018 года, но позволило выполнять существующие контракты.

После убийства в октябре саудовского журналиста Джамала Хашогги Берлин также заблокировал ранее утвержденные продажи. Срок запрета истек в середине января.

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Вопрос запрета импорта привел к расколу в немецком правительстве. Консервативные христианские демократы Ангелы Меркель и их баварские союзники хотят снять ограничения, указывая на трудности, с которыми сталкиваются немецкие союзники.

Финляндия и Дания также решили приостановить выдачу разрешений на экспорт оружия и военной техники в Саудовскую Аравию в связи с делом Хашогги, а также ситуацией в Йемене.

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Все по теме:

Германия, Оружие, Саудовская Аравия, Эмбарго, Омид Нурипур.
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