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"На финальном этапе": Беларусь не хочет вступления в ЕС, но добивается безвиза

"На финальном этапе": Беларусь не хочет вступления в ЕС, но добивается безвиза
14:46 Сегодня Телеграф

Новости мира: Белорусская сторона уверенна в успешном завершении переговоров с ЕС о получении безвиза.

Республика Беларусь, пока не желающая вступать в Европейский Союз, все же намерена получить либерализацию визового режима, а заместитель министра иностранных дел страны Олег Кравченко и вовсе оптимистичен в перспективах успешного завершения переговоров о предоставлении безвиза и реадмиссии, передает «БЕЛТА».

По словам Кравченко, отношения между Беларусью и ЕС носят соседский характер и не создают проблем.

"ЕС должен рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС, потому что у нас такого желания пока что нет", - отметил он.

Дипломат убежден, что Евросоюз и Беларусь должны успешно развивать двухсторонние отношения поскольку их объединяют общие интересы. Кравченко оптимистично смотрит на возможность завершения переговоров об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС. По его словам, в последнее время ситуация вокруг безвиза существенно не изменилась, но обе стороны находятся на правильном пути к взаимодействию.

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Дипломат хотел бы, чтобы соглашение о либерализации визового режима было подписано до отметки в 80 евро стоимости шенгенской визы.

По словам Кравчено, стороны находятся «на финальном этапе», но гарантии давать дипломат отказался, ссылаясь на сложности двухстороннего процесса.

«Но мы с оптимизмом смотрим на перспективы завершения переговоров», - сказал заместитель министра.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.

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ЕС, Беларусь, Безвиз, Олег Кравченко.
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