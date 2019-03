Беспорядки в Албании: Протестующие пытались прорваться в парламент

В Албании сторонники оппозиции вышли сегодня на акцию протеста и пытались прорваться в парламент, требуя отставки правительства и досрочных выборов.

Об этом сообщает Associated Press.

Несколько тысяч сторонников Демократической партии пытались прорвать полицейское оцепление, защищающее здание парламента, где проходила еженедельная сессия.

Они использовали дымовые шашки и бросали предметы в полицейских, несколько раз возникали стычки.

Anti-govt protesters in Tirana are now trying to push through the police cordon to get closer to Albania’s parliament building. pic.twitter.com/rWvEJSRYml

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 28 марта 2019 г.