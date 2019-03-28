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Беспорядки в Албании: Протестующие пытались прорваться в парламент

Беспорядки в Албании: Протестующие пытались прорваться в парламент
15:19 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: В Албании сторонники оппозиции пытались прорваться в парламент.

В Албании сторонники оппозиции вышли сегодня на акцию протеста и пытались прорваться в парламент, требуя отставки правительства и досрочных выборов.

Об этом сообщает Associated Press.

Несколько тысяч сторонников Демократической партии пытались прорвать полицейское оцепление, защищающее здание парламента, где проходила еженедельная сессия.

Они использовали дымовые шашки и бросали предметы в полицейских, несколько раз возникали стычки.

Полиция воздерживалась от использования слезоточивого газа, который они применяли на предыдущих митингах.

Лидеры оппозиции и другие политики выступили с короткими речами. "Наша главная миссия - свергнуть преступное правительство", - сказал лидер демократов Лулзим Баша, призывая всех албанцев присоединиться к протестам.

Группа демонстрантов также пыталась сорвать визит главы МВД Нидерландов, приехавшего на встречу с албанским коллегой.

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Правоцентристская оппозиция, возглавляемая Демократической партией, отказалась от своих парламентских мандатов и проводит акции протеста, обвиняя правительство левого Социалистического союза премьер-министра Эди Рамы в коррупции и связях с организованной преступностью. Оппозиция также требует досрочных выборов.

Социалисты говорят, что протесты оппозиции наносят вред прогрессу Албании на пути к членству в ЕС. В июне Брюссель должен принять решение о начале переговоров о полноценном членстве.

Оппозиция заявляет, что будет проводить акции протеста каждый раз, когда парламент собирается на еженедельные заседания.

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Протесты, Албания, Тирана, Лулзим Баша.
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