Реклама немецкого магазина о грязном белье возмутила азиатских женщин

В Германии разгорелся скандал от рекламы магазина DIY Hornbach, в которой было показано, как азиатская женщина испытывает возбуждение от запаха одежды белых мужчин, пишет DW.

Немецкий магазин обвинили в пропаганде стереотипов относительно азиатских женщин.

В рекламном ролике изображены несколько белых мужчин работников сада, которых просят сложить грязное белье в специальную коробку.

Далее реклама переносится в серый азиатский город, где азиатская женщина открывает купленный пакет с грязной одеждой и глубоко нюхает, испытывая сильное удовлетворение. Рекламный ролик заканчивается словами: «Вот как пахнет весна».

Азиатские пользователи Интернета резко осудили рекламу в социальных сетях, назвав ее «расистской» и «сексистской».

Петиция о требовании извинений от компании Hornbach за 4 дня набрала более 1500 подписей.

Скандал вызвал в сети распространение хэштега #Ich_wurde_gehornbacht («меня хорнбахнули»), по которому азиатские женщины рассказывают о дискриминации на территории Германии.

Компания Hornbach отрицает наличие расизма в своей рекламе.

"Рассматриваем рекламу как дискурс о растущей урбанизации и снижении качества жизни в городах", - пишет компания в Twitter.

Our ad is not racist. View the ad as a discourse on the increasing urbanization and decreasing quality of life in cities. The smell of the spring only available in vending machines. For everyone. Not only asian people. pic.twitter.com/XhlOhhgpwI

— Hornbach (@Hornbach_tweets) 26 марта 2019 г.