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Реклама немецкого магазина о грязном белье возмутила азиатских женщин

Реклама немецкого магазина о грязном белье возмутила азиатских женщин
19:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Немецкая компания Hornbach попала в международный скандал из-за рекламного ролика с азиатской женщиной.

В Германии разгорелся скандал от рекламы магазина DIY Hornbach, в которой было показано, как азиатская женщина испытывает возбуждение от запаха одежды белых мужчин, пишет DW.

Немецкий магазин обвинили в пропаганде стереотипов относительно азиатских женщин.

В рекламном ролике изображены несколько белых мужчин работников сада, которых просят сложить грязное белье в специальную коробку.

Далее реклама переносится в серый азиатский город, где азиатская женщина открывает купленный пакет с грязной одеждой и глубоко нюхает, испытывая сильное удовлетворение. Рекламный ролик заканчивается словами: «Вот как пахнет весна».

Азиатские пользователи Интернета резко осудили рекламу в социальных сетях, назвав ее «расистской» и «сексистской».

Петиция о требовании извинений от компании Hornbach за 4 дня набрала более 1500 подписей.

Скандал вызвал в сети распространение хэштега #Ich_wurde_gehornbacht («меня хорнбахнули»), по которому азиатские женщины рассказывают о дискриминации на территории Германии.

Компания Hornbach отрицает наличие расизма в своей рекламе.

"Рассматриваем рекламу как дискурс о растущей урбанизации и снижении качества жизни в городах", - пишет компания в Twitter.

Она разместила в сети видео белой женщины и мужчины, которые испытывают подобные эйфорические ощущения от запаха грязной одежды.

Пользователи Интернета отреагировали на попытку оправдания заявлениями, что этой анимации никогда не было в рекламных роликах компании.

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Все по теме:

Германия, Расизм, Скандал, Азия, Азиатские женщины, Hornbach.
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