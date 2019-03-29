Скачать
Пятница, 29.03.2019
УПЦ МП подала в суд на Министерство культуры
УПЦ МП подала в суд на Министерство культуры
ЦИК запретил ставить в бюллетенях штамп "выбыл"
ЦИК запретил ставить в бюллетенях штамп "выбыл"
Пеллегрини рассказал о восстановлении Ярмоленко
Пеллегрини рассказал о восстановлении Ярмоленко
Великий пост 2019: как правильно питаться
Великий пост 2019: как правильно питаться

Стало известно, когда пройдет саммит Украина-ЕС

Стало известно, когда пройдет саммит Украина-ЕС
12:36 Сегодня Телеграф apostrophe.ua

Новости мира: О точной дате события сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" сообщил на своей странице в соцсети.

Сегодня на странице репортера Рикарда Йозвяка появилась небольшая публикация о том, что следующий саммит Украина-Европейский Союз пройдет 8 июля. По утверждениям журналиста, в нем должен принять участие и Дональд Туск, представляющий сторону ЕС.

В маленьком сообщении Рикард добавил вопрос: "Важный вопрос, кто будет представлять Украину?" Но это станет известно после 31 марта по результатам выборов нового президента страны. Ранее действующий Глава государства Петр Порошенко присутствовал на мини-саммите, где присутствовали президент ЕС Дональд Туск вместе с главами Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и Европарламента Антонио Таяни.

НАТО продлило мандат Столтенберга на 2 года

Тогда речь шла о согласовании подходов развития отношений между Украиной и Европой в будущем и скоординированным общим действиям против существующих вызовов. К прочему Президент призвал ЕС продлить санкции по отношении к России, чтобы освободить украинских моряков и других заключенных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, Саммит, Выборы, Европа, Президент, Встреча, Туск, Корреспондент, Триттер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 Леонардо Ди Каприо выставил в своем Instagram фото украинского фотографа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
Сегодня последний день агитации перед выборами президента 31 марта
Последний день агитации перед выборами президента
До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
Благовещенье в 2019 году: какого числа будет праздник
Благовещенье в 2019 году: какого числа будет праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь