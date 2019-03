Стало известно, когда пройдет саммит Украина-ЕС

Сегодня на странице репортера Рикарда Йозвяка появилась небольшая публикация о том, что следующий саммит Украина-Европейский Союз пройдет 8 июля. По утверждениям журналиста, в нем должен принять участие и Дональд Туск, представляющий сторону ЕС.

В маленьком сообщении Рикард добавил вопрос: "Важный вопрос, кто будет представлять Украину?" Но это станет известно после 31 марта по результатам выборов нового президента страны. Ранее действующий Глава государства Петр Порошенко присутствовал на мини-саммите, где присутствовали президент ЕС Дональд Туск вместе с главами Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и Европарламента Антонио Таяни.

the next EU-#Ukraine summit will take place on 8 July. Tusk will participate on the EU-side. big question is who will represent Kyiv?

