Маас назвал четыре принципа успешного миротворчества

Новости мира: Дипломат Германии Хайко Маас, назвал четыре аспекта, без учета которых невозможно продвинуться в миротворчестве.

Германия, которая является одной из самых активных в миротворческих операциях стран, считает крайне важным и в дальнейшем увеличивать вклад в дело поддержания мира.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в штаб-квартире ООН на заседании, посвященном миротворчеству, сообщили в МИД Германии. Он объявил о намерении Германии внести еще 15 миллионов евро в Фонд построения мира. Дипломат назвал четыре важных, с его точки зрения, аспекта, без учета которых невозможно продвинуться в миротворчестве.

Во-первых, миротворчество не будет работать без финансовых ресурсов и квалифицированных кадров. Во-вторых, необходимо обеспечить безопасность самих 100 тысяч “голубых касок”, которые работают в горячих точках планеты. В-третьих, есть потребность в сильных партнерах, в частности, со стороны международных и региональных организаций. И наконец, по мнению Мааса, мира можно достичь только путем политических усилий, в этом главная ответственность во многом лежит на конфликтующих сторонах. “Голубые каски” не могут заменить политических процессов, но могут создать пространство, в котором эти процессы процветают", - отметил руководитель МИД ФРГ.

Германия является четвертым по значимости донором в миротворческом бюджете, сейчас она принимает участие в девяти из 14 миссий. Страна также вовлечена в миротворческую деятельность с помощью мер стабилизации, подготовки кадров и т. д. Миротворчество - одна из основных тем непостоянного членства ФРГ в Совете безопасности ООН в 2019-2020 годах. С 1 апреля страна будет председательствовать в этом органе.

В 2018 году первый курс военных наблюдателей Бундесвера был посвящен роли миротворцев, в 2019-м в Берлине пройдет курс подготовки полицейских ООН. Центр международных операций по поддержанию мира в немецкой столице продолжает готовить гражданских экспертов. Сейчас под мандатом ООН в 14 миссиях задействованы более 100 тысяч миротворцев из 123 стран.