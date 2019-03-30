Европарламент по-прежнему поддерживает кандидатуру Ковеси в прокуроры ЕС

Новости мира: Глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что Европарламент по-прежнему поддерживает кандидатуру Лауры Ковеси на пост главного прокурора ЕС.

Европарламент не отказывается от поддержки кандидатуры Лауры Кодруцы Ковеси на пост главного прокурора ЕС, несмотря на запрет румынского суда ей покидать страну. Об этом написал в своем Twitter глава Европарламента Антонио Таяни.

"Обеспокоен новостями из Румынии, согласно которым Лаура Ковеси находится под юридическим надзором. Европарламент по-прежнему поддерживает ее кандидатуру на пост главного прокурора ЕС", - написал председатель Европейского парламента.

Concerned by news that Laura Codruţa Kövesi has been placed under judicial control. @Europarl_EN stands by its candidate for European Public Prosecutor. I'll raise the issue at the EP group leaders' meeting next Wednesday. — Antonio Tajani (@EP_President) 29 марта 2019 г.

Накануне бывшему главному прокурору румынского Управления по борьбе с коррупцией, кандидату на пост руководителя Европейской прокуратуры Лауре Кодруц Ковеси была определена мера пресечения в виде юридического надзора. Такое решение приняли в Управлении по допросу прокуроров. Ей запрещен выезд из страны сроком на 60 дней.

Ковеси обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Румынии: получение взятки в особо крупных размерах во время ее работы в должности генерального прокурора и создание организованной преступной группировки (в бытность главного прокурора антикоррупционного управления).

Лаура Ковеси возглавляла Генеральную прокуратуру Румынии, после чего была назначена главным прокурором Управления по борьбе с коррупцией. В середине 2018 года решением министра юстиции Тудорела Тоадера она была уволена с этой должности и трудоустроилась в одном из подразделений генеральной прокуратуры. Является кандидатом на пост главного европейского прокурора.