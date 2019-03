Европарламент по-прежнему поддерживает кандидатуру Ковеси в прокуроры ЕС

Европарламент не отказывается от поддержки кандидатуры Лауры Кодруцы Ковеси на пост главного прокурора ЕС, несмотря на запрет румынского суда ей покидать страну. Об этом написал в своем Twitter глава Европарламента Антонио Таяни.

"Обеспокоен новостями из Румынии, согласно которым Лаура Ковеси находится под юридическим надзором. Европарламент по-прежнему поддерживает ее кандидатуру на пост главного прокурора ЕС", - написал председатель Европейского парламента.

Concerned by news that Laura Codruţa Kövesi has been placed under judicial control. @Europarl_EN stands by its candidate for European Public Prosecutor. I'll raise the issue at the EP group leaders' meeting next Wednesday.

— Antonio Tajani (@EP_President) 29 марта 2019 г.