Европарламент по-прежнему поддерживает кандидатуру Ковеси в прокуроры ЕС

Европарламент не отказывается от поддержки кандидатуры Лауры Кодруцы Ковеси на пост главного прокурора ЕС, несмотря на запрет румынского суда ей покидать страну. Об этом написал в своем Twitter глава Европарламента Антонио Таяни.
"Обеспокоен новостями из Румынии, согласно которым Лаура Ковеси находится под юридическим надзором. Европарламент по-прежнему поддерживает ее кандидатуру на пост главного прокурора ЕС", - написал председатель Европейского парламента.
Concerned by news that Laura Codruţa Kövesi has been placed under judicial control. @Europarl_EN stands by its candidate for European Public Prosecutor. I'll raise the issue at the EP group leaders' meeting next Wednesday.
— Antonio Tajani (@EP_President) 29 марта 2019 г.
Накануне бывшему главному прокурору румынского Управления по борьбе с коррупцией, кандидату на пост руководителя Европейской прокуратуры Лауре Кодруц Ковеси была определена мера пресечения в виде юридического надзора. Такое решение приняли в Управлении по допросу прокуроров. Ей запрещен выезд из страны сроком на 60 дней.
Ковеси обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Румынии: получение взятки в особо крупных размерах во время ее работы в должности генерального прокурора и создание организованной преступной группировки (в бытность главного прокурора антикоррупционного управления).
Лаура Ковеси возглавляла Генеральную прокуратуру Румынии, после чего была назначена главным прокурором Управления по борьбе с коррупцией. В середине 2018 года решением министра юстиции Тудорела Тоадера она была уволена с этой должности и трудоустроилась в одном из подразделений генеральной прокуратуры. Является кандидатом на пост главного европейского прокурора.