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СМИ: Бельгия стала жертвой российской информационной атаки

СМИ: Бельгия стала жертвой российской информационной атаки
23:35 Сб, 30 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Россия выбрала Бельгию очередной мишенью для фейков.

Россия избрала Бельгию очередным объектом информационной атаки с помощью фейковых сообщений о якобы причастности страны к планированию газовой атаки в Сирии.

Об этом пишет бельгийское издание flandersnews.be.

"Российские и иранские новостные сайты обвинили Бельгию в планировании газовой атаки в Сирии. В сообщениях приводятся высказывания российского генерал-майора Купчишина, который заявил, что Бельгия планирует химическую атаку на севере Сирии. По сюжету, выданному в эфир российским каналом RT, такие действия Бельгия планирует вместе с Францией и хочет выдать за атаку террористов Аль-Каиды", - говорится в публикации.

В самой Бельгии эту информацию опровергли, назвав фейковыми новостями.

Как отмечает бельгийское издание, российский генерал заранее сделал вывод, что именно Россия будет обвинена в осуществлении такой атаки. При этом бельгийские эксперты, на которых ссылается flandersnews.be, признают, что Бельгия уже длительное время является "любимой" мишенью для российской дезинформации.

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"Россияне создают дымовую завесу и обвиняют западные разведывательные службы в совершении военных преступлений, пытаясь таким образом посеять растерянность. В прошлом химическое оружие было использовано в Сирии незадолго до или вскоре после обнародования такой дезинформации", - отмечает бельгийское издание.

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Сирия, Россия, Иран, Бельгия, Фейки.
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