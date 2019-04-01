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Германия стала председателем Совбеза ООН

Германия стала председателем Совбеза ООН
14:09 Сегодня Телеграф

Новости мира: Германия будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН до конца апреля.

Федеративная Республика Германия, по ротации, на месяц стала председателем Совбеза ООН. Свои действия Берлин будет тесно координировать с Францией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Германия впервые за последние семь лет вновь возглавила по ротации Совет Безопасности ООН.

Сегодня утром, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас вылетел в Нью-Йорк, чтобы сменить на посту председателя Совбеза главу французского МИДа Жана-Ива Ле Дриана. Стороны договорились, что сроки их председательства в Совбезе, следующие друг за другом, станут "совместным председательством" на двухмесячный период.

"Мы осознаем глубину ответственности, которую мы на себя берем, занимая пост председателя Совбеза ООН", — сказал Мас.

Германия будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН до конца апреля, участвуя в подготовке повестки дня и инициируя рассмотрение ряда собственных тем. Правительство ФРГ намерено поднять такие темы, как сексуальное насилие против женщин в ходе вооруженных конфликтов, роль женщин в деле поддержания мира, разоружение и контроль над вооружениями.

Министр также намерен привлечь внимание к положению гуманитарных работников в кризисных регионах.

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"Больницы, врачи и вспомогательный персонал все чаше становятся мишенью нападений, доступ к продовольствию и медицинской помощи все чаще используется как средство войны против гражданского населения. Мы должны остановить тенденцию к стиранию границ вооруженных конфликтов, иначе можем погрузиться в новое варварство", — подчеркнул глава МИД ФРГ. Напомним, что Совбез ООН в новой резолюции предлагает усилить борьбу в финансированием терроризма.

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Берлин, Хайко Мас, Федеративная Республика Германия, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.
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