Германия стала председателем Совбеза ООН

Новости мира: Германия будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН до конца апреля.

Федеративная Республика Германия, по ротации, на месяц стала председателем Совбеза ООН. Свои действия Берлин будет тесно координировать с Францией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Германия впервые за последние семь лет вновь возглавила по ротации Совет Безопасности ООН.

Сегодня утром, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас вылетел в Нью-Йорк, чтобы сменить на посту председателя Совбеза главу французского МИДа Жана-Ива Ле Дриана. Стороны договорились, что сроки их председательства в Совбезе, следующие друг за другом, станут "совместным председательством" на двухмесячный период.

Германия не входит в число постоянных членов Совбеза ООН и не обладает там правом вето. Однако она будет председательствовать в Совбезе до конца апреля — это происходит впервые за последние семь лет https://t.co/MqwLNAeqBx — DW на русском (@dw_russian) 1 апреля 2019 г.

"Мы осознаем глубину ответственности, которую мы на себя берем, занимая пост председателя Совбеза ООН", — сказал Мас.

Германия будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН до конца апреля, участвуя в подготовке повестки дня и инициируя рассмотрение ряда собственных тем. Правительство ФРГ намерено поднять такие темы, как сексуальное насилие против женщин в ходе вооруженных конфликтов, роль женщин в деле поддержания мира, разоружение и контроль над вооружениями.

Министр также намерен привлечь внимание к положению гуманитарных работников в кризисных регионах.

"Больницы, врачи и вспомогательный персонал все чаше становятся мишенью нападений, доступ к продовольствию и медицинской помощи все чаще используется как средство войны против гражданского населения. Мы должны остановить тенденцию к стиранию границ вооруженных конфликтов, иначе можем погрузиться в новое варварство", — подчеркнул глава МИД ФРГ. Напомним, что Совбез ООН в новой резолюции предлагает усилить борьбу в финансированием терроризма.