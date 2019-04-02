Правительственный самолет ФРГ опять сломался: Маас опоздал на заседание Совбеза ООН

Новости мира: Маас опоздал на встречу в ООН из-за поломки самолета.

Airbus340 "Конрад Аденауэр", который перевозит членов правительства ФРГ, опять сломался, из-за чего глава МИД опоздал на заседание Совета безопасности ООН.

О новой поломки сообщает Tagesschau.

"Новая неисправность на правительственном самолете испортила планы немецкого министра. На А340, когда министр иностранных дел Маас следовал в Нью-Йорк, после посадки разорвалась шина", - сообщает газета.

Хайко Маас летел в Нью-Йорк, чтобы принять председательство ФРГ в Совете Безопасности ООН (впервые за 7 лет). Впрочем после посадки самолет не смог сам вырулить на стоянку, его пришлось буксировать. Министр был вынужден, согласно правилам, оставаться на борту еще более часа и пропустил начало неформальной встречи главного органа Организации Объединенных Наций.

Издание отмечает, что это был первый полет правительственного самолета после четырехмесячного капитального ремонта.

Как сообщалось ранее, с правительственным самолетом ФРГ и раньше случались проблемы. В феврале Маас был вынужден ждать в столице Мали Бамако 20 часов, пока самолет не заменили, из-за чего пропустил день рождения сына. Канцлер Германии Ангела Меркель 29 ноября прошлого года на сутки опоздала на саммит "Большой двадцатки" в Аргентине. Министр экономразвития Герд Мюллер "застрял" в Африке, ему пришлось отменить одну из программ визита - поездку в Намибию. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден был ждать несколько часов в Южной Африке из-за отказа двигателя.