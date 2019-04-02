В Британии провалили четыре альтернативы для Brexit

Новости мира: В британском парламенте рассмотрели и провели голосование за альтернативы в решении по Brexit.

В итоге голосования четыре предложенных варианта альтернатив по выходу Великой Британии из ЕС были отвергнуты.

Среди предложенных альтернатив - общенациональный референдум. Его предлагали провести в случае любого соглашения по Brexit, к которому удалось бы прийти. Также был озвучен вариант Common Market 2.0., по которому страна остается в Европейской экономической зоне. Также в рамках этого осуществляется договор о временном таможенном союзе до поиска успешной альтернативы.

В третьем варианте парламентарии предлагали сделать таможенный союз постоянным после проведения Brexit. В четвертой предложенной инициативе депутаты рассматривали возможность продлить сроки по процедуре выхода. В противном случае - поставить на голосование реализацию Brexitа или отменить действие 50 Лиссабонского договора и остатся в ЕС.

Голосование за референдум разделило палату почти пополам. И все-таки решение о проведении общенационального опроса было отвергнуто, против этого проголосовали 292 из 572 членов парламента .