Глава МИД Британии не сможет посетить заседание стран НАТО

Новости мира: Глава МИД Британии пропустит встречу НАТО в Вашингтоне из-за кризиса с Brexit.

Глава МИД Британии Джереми Хант не поедет в Вашингтон, где 3-4 апреля состоится министерская встреча НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Приверженность Великобритании в НАТО непоколебима и поддерживается крупнейшим оборонным бюджетом Европы и почти тысячей персонала в командном составе НАТО", - сказал представитель МИД Британии.

"К сожалению, министр иностранных дел не в состоянии принять участие в заседании глав МИД стран НАТО", - добавил он.

Делегацию Британии на встрече возглавит постоянный представитель страны в Альянсе.

Встреча глав МИД в Вашингтоне будет проходить вместе с юбилейными мероприятиями к 70-й годовщине основания НАТО.