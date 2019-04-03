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Выборы в Европейском Союзе: одно из важнейших событий в истории парламента

Выборы в Европейском Союзе: одно из важнейших событий в истории парламента
16:43 Сегодня Телеграф uainfo.org

Новости мира: Голосование 2019 года станет самым важным из всех европейских выборов, которые когда-либо проводились.

предвыборная кампания впервые на самом деле посвящена разным представлениям о том, каким должен быть ЕС.

Предыдущие кампании фокусировались в основном на внутренних проблемах. Если возникали вопросы общеевропейского масштаба, национальные повестки дня побеждали различия во взглядах на Европу. В этом году, однако, выборы сталкивают идеологические коалиции, которые выходят за пределы национальных интересов, что является следствием проблем, которые затронули континент в целом.

Результаты выборов зададут тон в направлении движения ЕС и определят политическую принадлежность президента Европейской комиссии. Многие наблюдатели опасаются, что популистские силы укрепят свое присутствие в парламенте и усложнят любые усилия по созданию коалиции между правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП), левоцентристским Прогрессивным альянсом социалистов и демократов (S & D) и либеральным Альянсом либералов и демократов за Европу (ALDE).

Цукерберг: Facebook не может гарантировать безопасные выборы в ЕС

Европа проводит честные и интересные дебаты по поводу своей модели и идентичности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвали запретить иммиграцию (хотя они не представили конкретных предложений о том, как исправить ситуацию), взять на вооружение националистическое повествование и назвали Макрона своим главным врагом – что президент Франции принял от всего сердца, – поскольку видят, что он выступает за солидарность в вопросах иммиграции и дальнейшей интеграции в ЕС в сфере обороны и еврозоны. Многие из этих вопросов часто оставляли бюрократам или вообще избегали их касаться. Теперь их оставляют на рассмотрение избирателями.

Макрон о Brexit: Мы не можем за них избежать неудачи

Приверженцы проевропейской позиции не должны бояться обращаться напрямую к избирателям. В начале марта смелый шаг совершил Макрон, напрямую обратившись к общественности с публикацией в крупных газетах, в которой он призвал к "европейскому ренессансу". Статья Макрона сигнализировала о важном изменении тона и со стороны проевропейского лагеря, который предпочитает режим защиты. (Если бы только избиратели знали, какое благо для них совершает  ЕС!) Проект возрождения Макрона для ЕС ясен. Он понимает, что сторонники единой Европы не могут просто ждать "своего Трампа" или надеяться, что избиратели придут в себя и оценят все преимущества Европейского союза. Он учитывает неудачи ЕС, такие как неэффективная иммиграционная политика или отсутствие экономической координации.

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ЕС, Парламент, Выборы, История, Участники, Голосование, Выбор, Государства, 2019.
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