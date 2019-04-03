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Столтенберг Конгрессу США: Россия нарушает договор РСМД

Столтенберг Конгрессу США: Россия нарушает договор РСМД
21:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Накануне переизбранный генсек НАТО Йенс Столтенберг против холодной войны с РФ, но не собирается закрывать глаза на российские ракеты в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не хочет возникновения нового противостояния и холодной войны с Россией, однако будет делать все для того, чтобы сдержать любые признаки агрессии РФ в Европе.

Об этом он заявил во время обращения к Конгрессу США в среду, сообщает корреспондент.

"Позиция НАТО единая и четкая: Россия нарушает договор РСМД. В Европе нет новых американских ракет, там - новые российские ракеты. Я снова призываю Россию вернуться к выполнению Договора РСМД", - заявил генсек Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что время идет, а Москва до сих пор не сделала необходимых шагов.

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"Мы не хотим новой холодной войны, но мы не должны быть наивным. Договор, который выполняется только одной стороной, не сохранит безопасность", - подчеркнул глава Альянса.

В этой связи он заявил Конгрессу США, что нужно быть готовыми к продолжению политики без договора РСМД. Однако НАТО не будет обострять ситуацию со своей стороны.

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"Мы не будем делать зеркальных действий, как поступает Россия. НАТО не намерена разворачивать наземные ядерные ракеты в Европе. Но НАТО всегда буде предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить реальное и эффективное сдерживание", - заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора.

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США, НАТО, РФ, Йенс Столтенберг, Конгресс США, агрессия РФ.
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