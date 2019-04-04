Джордж Велла вступил в должность президента Мальты

Новости мира: Торжественную присягу принял новый президент Мальты Джордж Велла.

Новый президент Мальты Джордж Велла в четверг принял присягу, сменив на посту Мари-Луиз Колейро Прека, сообщает Malta Today.

Отмечается, что 76-летний Джордж Велла ранее занимал пост министра иностранных дел Мальты, а 4 апреля торжественно принял присягу.

Джордж Велла в своей первой речи после вступления в должность пообещал «беспристрастное и справедливое» президентство. Он также отметил, что нуждающиеся в помощи граждане должны ее «получать как право, а не благотворительность».

До работы в Министерстве иностранных дел Мальты Джордж Велла был врачом и активно выступает против абортов.

"Как врач, я буду бороться за здоровье этой страны и уважение к жизни от начала до конца", - заявил Велла.

Кандидатуру 76-летнего Веллы выдвинул премьер Мальты Джозеф Мускат, а 2 апреля она уже была поддержана парламентом. Президент Мальты занимает свою должность 5 лет.