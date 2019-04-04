Румыния отвергла требование Запада не менять судебную систему

Новости мира: В Румынии ослушались призывов Запада отменить попытки изменить судебную систему в стране.

Глава правительства Румынии Виорика Денчиле не стала прислушиваться к призыву США и еще 11 стран не применять чрезвычайный указ для изменения законодательства в сфере судопроизводства, сообщает AP.

Денчиле попросила послов 12 стран не определять повестку дня премьера в любой из стран и призвала к уважению к Румынии.

Социал-демократическая партия Денчиле находится под шквалом критики, в частности со стороны Евросоюза, ведь изменения в законодательстве усложнят поиск и наказание топ-коррупционеров.

Послы ряда стран призвали правительство Румынии и всех вовлеченных сторон учесть их совместное заявление и защищать общие ценности.

В среду, 3 апреля, Еврокомиссия предостерегла правительство Румынии от изменений законодательства в сфере судопроизводства, и пообещала быстро отреагировать в случае продолжения шагов к изменению судебной системы.

Президент Румынии Клаус Йоханнис попытался вмешаться в изменение судебной системы социал-демократами специальным указом.