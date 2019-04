Ассанжа скоро могут выслать из посольства Эквадора в Лондоне

Организация WikiLeaks на своей странице в Twitter сообщила, что согласно информации, поступившей из источников в Эквадоре, основателя организации Джулиана Ассанжа в ближайшие "несколько часов или дней" намерены выслать из посольства Эквадора в Лондоне.

В организации отметили, что такая информация поступила от высокопоставленного источника. Кроме того, как отмечает WikiLeaks, Эквадор и Великобритания заключили соглашение об аресте Ассанжа.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq

— WikiLeaks (@wikileaks) 4 апреля 2019 г.