Ассанжа скоро могут выслать из посольства Эквадора в Лондоне

Новости мира: Власти Эквадора договорились с Британией об аресте Ассанжа, источник уверяет, что его могут выслать из посольства Эквадора в течение нескольких часов или дней.

Организация WikiLeaks на своей странице в Twitter сообщила, что согласно информации, поступившей из источников в Эквадоре, основателя организации Джулиана Ассанжа в ближайшие "несколько часов или дней" намерены выслать из посольства Эквадора в Лондоне.

В организации отметили, что такая информация поступила от высокопоставленного источника. Кроме того, как отмечает WikiLeaks, Эквадор и Великобритания заключили соглашение об аресте Ассанжа.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq — WikiLeaks (@wikileaks) 4 апреля 2019 г.

Напомним, Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Таким способом, основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательств", а также в изнасиловании.

Ассанж опасался того, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.