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Ассанжа скоро могут выслать из посольства Эквадора в Лондоне

Ассанжа скоро могут выслать из посольства Эквадора в Лондоне
11:13 Сегодня Телеграф По материалам: УНН

Новости мира: Власти Эквадора договорились с Британией об аресте Ассанжа, источник уверяет, что его могут выслать из посольства Эквадора в течение нескольких часов или дней.

Организация WikiLeaks на своей странице в Twitter сообщила, что согласно информации, поступившей из источников в Эквадоре, основателя организации Джулиана Ассанжа в ближайшие "несколько часов или дней" намерены выслать из посольства Эквадора в Лондоне.

В организации отметили, что такая информация поступила от высокопоставленного источника. Кроме того, как отмечает WikiLeaks, Эквадор и Великобритания заключили соглашение об аресте Ассанжа.

Напомним, Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Таким способом, основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательств", а также в изнасиловании.

Суд отклонил жалобу Ассанжа на условия его содержания в посольстве Эквадора

Ассанж опасался того, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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Британия, Джулиан Ассанж, Посольство Эквадора, Вышлют, Арест Ассанжа.
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