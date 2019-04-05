Власти Польши выплатят пенсионерам 13-ю пенсию

Новости мира: Польским пенсионерам правительство выплатит 13-ю пенсию, сумма разового дополнительного пособия составит около 200 евро.

Сейм Польши накануне, 4 апреля, на заседании принял решение о введении выплаты разового дополнительного пособия пенсионерам в этом году, так называемую 13-ю пенсию.

Сообщается, что такое решение поддержало большинство депутатов в рамках правительственной программы "Пенсия Плюс". Согласно программе, каждому пенсионеру дополнительно правительство выплатит единовременную выплату 888 злотых нетто (примерно 200 евро). Эту сумму получат все лица, имеющие право на пенсию по старости либо пенсию по инвалидности, а это около 10 миллионов польских граждан.

Министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская отметила, что правительство страны постепенно внедряет различные механизмы поддержки более слабых социальных групп в Польше. По ее словам, такому решению способствует положительная ситуация на рынке труда, растущие зарплаты, успех программы реформирования государства. Благодаря ним, в стране и стало возможным финансирование выплаты пенсионерам дополнительного пособия.

Напомним, Пенсионный фонд Украины, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за апрель и жилищных субсидий за март. Напомним, в апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1205 грн.