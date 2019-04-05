Ягланд хочет вернуть РФ в ПАСЕ с изменением Совета Европы

Новости мира: Турбьерн Ягланд предлагает изменение правил Совета Европы с возвращением России в ПАСЕ.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы для того, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ежегодный отчет Ягланда, обнародованный в пятницу.

В своем отчете генсек подтвердил, что Российская Федерация нарушает устав СЕ. Она не платит свой взнос в бюджет Совета Европы, но продолжает в полной мере участвовать в межправительственной работе организации. В июне 2019 года будет уже два года с тех пор, как РФ не платит денег.

"Это подрывает уважение к нашим общим правилам", - заявляет Ягланд.

Поэтому Ягланд предлагает договориться о четырех принципах, которые, по его словам, подчеркивали бы как права, так и обязанности всех государств-членов СЕ.

В частности, он предлагает, чтобы полное участие в двух уставных органах СЕ - Комитете министров и ПАСЕ - было не возможностью, а обязанностью стран-членов.

Также Ягланд хочет, чтобы каждая страна-член имела одинаковые права на участие в органах СЕ и была полностью представлена в двух уставных органах, если к стране не применяются статьи 7 и 8 устава. Именно эти статьи регулируют вопрос лишения делегации права голоса. Сейчас лишать права голоса может ПАСЕ, Ягланд настаивает, чтобы это решение принимал Комитет министров после консультаций с ПАСЕ.

Кроме того, генсек настаивает, что все государства-члены СЕ обязаны добросовестно сотрудничать со всеми органами и учреждениями Совета Европы и своевременно платить свой финансовый вклад.

"Такой подход - верный путь вперед. Это не означает принятия незаконной аннексии Крыма. Скорее это было бы признанием общеевропейского характера Совета Европы и его миссии по защите прав людей повсюду на нашем континенте", - настаивает генсек Совета Европы.

Как известно, сейчас в Страсбурге продолжается дискуссия о том, что делать с Россией, которая находится под санкционным давлением в ПАСЕ и полностью остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы, требуя полностью отменить санкционный механизм. Вклад РФ составляет примерно 33 млн евро, или 7% от бюджета организации.