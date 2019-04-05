Австрия против дополнительных отсрочек по Brexit

Новости мира: Канцлер Австрии высказался против дополнительной отсрочки Brexit для правительства Терезы Мэй.

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что нет причин для дополнительной отсрочки Brexit, пока нет изменений в ситуации внутри Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы, как Европейский Союз, установили очень четкие сроки, и нет никаких оснований продлевать эти сроки", - сказал Курц.

"Пока ситуация в Британии не изменится. Но мы еще не достигли этого", - добавил он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу попросила отсрочить Brexit до 30 июня.

Напомним, согласно нынешним договоренностям с Евросоюзом Великобритания покинет блок 12 апреля и состоится "жесткий" Brexit, если парламент не одобрит соответствующее соглашение.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если парламент не ратифицирует соглашение.

Экстренный саммит ЕС, на котором Брюссель обсудит Brexit, состоится 10 апреля.