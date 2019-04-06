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В Берлине протестуют из-за растущей стоимости жилья

В Берлине протестуют из-за растущей стоимости жилья
17:59 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В Берлине проходят протесты из-за высокой стоимости аренды жилья.

В Берлине проходит акция протеста против постоянно растущей арендной платы и нехватки жилья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Несколько тысяч протестующих несут плакаты с лозунгом "Иметь дом - основное право".

В Берлине организаторы начали сбор подписей под петицией о референдуме об экспроприации жилищных компаний. Инициаторы требуют, чтобы компании с более чем 3000 жилищами были переданы государству.

Если этот шаг будет успешным, Берлин, который также является одной из федеральных земель Германии, будет вынужден купить эти квартиры.

В последние годы разница в стоимости между частными и государственными домами в Германии выросла.

В 2013 году частное жилье было в среднем на 0,70 евро (0,80 доллара) за квадратный метр дороже, чем государственное жилье, а в 2017 году оно было уже на 1,30 евро дороже.

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По оценкам сената Берлина, покупка частных квартир обойдется государству в более чем 30 миллиардов евро.

Средние цены на аренду домов выросли в Берлине на 3,6 процента за последний год. Существующие арендаторы платили в среднем 6,70 евро за базовую аренду без коммунальных расходов, в то время как у новых арендаторов просили 9,08 евро.

Меньшие демонстрации и протесты запланированы в других немецких городах, таких как Мюнхен, Кельн, Лейпциг и Франкфурт, а также в европейских городах, таких как Париж, Барселона и Лиссабон.

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Германия, Протесты, Берлин.
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