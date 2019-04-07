В Румынии на берегу моря нашли большую партию кокаина

Новости мира: На побережье Черного моря в Румынии найдена большая партия кокаина.

Румынские правоохранительные органы проводят специальную операцию на черноморском побережье: полицейские собирают выброшенные волнами на берег более 100 кг кокаина.

Об этом проинформировали в пресс-службе уездного Инспектората полиции города Констанца.

"В операции по поиску и сбору выброшенных на берег пакетов с кокаином (каждый из пакетов весит около килограмма) принимают участие более 300 полицейских, пограничная полиция, 60 спецавтомобилей, моторные лодки и два вертолета", - говорится в сообщении. По предварительным данным полиции, кокаин в количестве более тонны попал в воды Черного моря из перевернувшейся 22 марта моторной лодки.

Полиция призывает граждан не открывать пакеты в случае их обнаружения, а сразу же сдавать их в Инспекторат полиции. Результаты предварительной экспертизы показали, что концентрация кокаина в пакетах составляет около 90%. Операция по поиску будет продолжена, так как в полиции полагают, что в водах Черного моря все еще есть пакеты с наркотиками в большом количестве.