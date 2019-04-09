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Ягланд просит увеличение пенсии на фоне проблем с бюджетом Совета Европы

Ягланд просит увеличение пенсии на фоне проблем с бюджетом Совета Европы
16:35 Сегодня Телеграф

Новости мира: Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд просит значительно увеличить ему пенсионную выплату.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обратился к аппарату СЕ с предложением об увеличении ему единовременной выплаты в связи с выходом на пенсию вдвое - со 100 до 200 тысяч евро. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила член украинской делегации в ПАСЕ Мария Ионова.

"Тот генсек, который долгое время пытается восстановить право голоса российской делегации без выполнения ею условий для этого. Это тот генсек, который сегодня свое выступление посвятил стенаниям о том, как бюджету Совета Европы катастрофически не хватает взносов делегации РФ. И одновременно попросил об увеличении этой выплаты", - написала Ионова на своей странице в Facebook.

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Ягланд сегодня во время сессии вопросов действительно говорил о необходимости увеличить финансирование со стороны стран-членов из-за того, что РФ прекратила делать взносы.

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"Если европейские правительства серьезно относятся к правам человека, они должны обеспечить адекватное финансирование Совета Европы (чей бюджет составляет менее половины от бюджета ЕС). Да, менее половины процента", - процитировал Ягланда спикер Совета Европы Даниэль Хольтген.

Отметим, что вклад РФ в бюджет Совета Европы составляет примерно 33 млн евро, или 7% от бюджета организации.

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ПАСЕ, Совет Европы, Мария Ионова, Турбьерн Ягланд.
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